Закон про реінтеграцію Донбасу має бути першим на порядку денному парламенту - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163) має бути першим питанням порядку денного Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Закон про Донбас вже готовий до прийняття. І я сподіваюсь, що найближчими днями він повинен бути проголосований. У випадку, коли уже, на жаль, у нас багато починають святкувати зарано, але я переконаний, що перший сесійний тиждень, перший день повинен розпочатись саме з розгляду цього закону", - заявив Турчинов.

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"Більше того, я би радив нашим колегам у парламенті присвятити один день саме безпековим питанням. Є про що поговорити, в тому числі і в парламенті, і перше питання, це безумовно голосування за закон щодо деокупації Донбасу", - наголосив секретар РНБО.

У відповідь на уточнююче питання, чи слід розуміти, що закон по Донбасу буде проголосовано після Нового року, Турчинов сказав: "Я не керую парламентом. Давайте подивимося як воно буде розвиватися".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки та оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу відійшов від концепції, запропонованої главою держави.

За її словами, законопроект «зазнав надзвичайно великої кількості внесених правок, а тому від стратегії, яка запропонована президентом України щодо мирного політико-дипломатичного розв’язання питання реінтеграції, тобто повернення частини території окупованого Донбасу, залишилося дуже мало».

Луценко закликала народних депутатів дочекатися висновку юридичного управління ВР «і з розумінням поставитися до деформованої стратегії». Вона наголосила на необхідності провести додаткові консультації для того, щоб цей законопроект мав вигляд, у якому вносив його президент як свою власну стратегію.

19 грудня голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що фракція наполягає на розгляді законопроекту про реінтеграцію Донбасу в четвер, 21 грудня.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що законопроект про реінтеграцію Донбасу парламент розгляне наступного пленарного тижня - у січні.