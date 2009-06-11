Богословська і Куликов закликають підтримати усунення Черновецького

Народні депутати Інна БОГОСЛОВСЬКА і Кирило КУЛИКОВ закликають Верховну Раду підтримати проект постанови про відсторонення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції в УНІАН на тему: “Кулуарні домовленості у Верховній Раді з приводу відмови голосувати за проект постанови про усунення з посади мера Києва”.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що сьогодні Верховна Рада мала була заслухати проект постанови про результати роботи Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин порушення Конституції і законів України посадовцями КМДА, проте це питання не було включене до порядку денного.

“Завтра я звернуся в Регламентний комітет, щоб ми все-таки побачили підпис одного із заступників (спікера парламенту -УНИАН), який зняв цю постанову із сьогоднішнього голосування”, - сказала вона.

“Таємна візантійська політика, котра тиждень тому мало не привела до створення змови на 10 сімей у країні..., зараз результати такої ж таємної, прихованої політики привели до того, що сьогодні ця постанова зникла з порядку денного”, - додала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила, що голова Верховної Ради дав гарантію внести це питання до порядку денного 11 червня.

За її словами, голосування за закон про столицю фактично можна вважати перевіркою. “Сьогодні були ці голоси, якщо завтра нікого не куплять, то ці ж голоси плюс-мінус 10 голосів мають бути і за постанову щодо Київради”, - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

К.КУЛИКОВ у свою чергу зазначив, що сьогодні в Києві перемогло “войовниче жлобство”. За його словами, менеджмент Києва не розуміє, як має розвиватися інфраструктура міста. Він закликав киян завтра прийти до парламенту і підтримати прийняття постанови про усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.