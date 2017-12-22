Яценюк: рішення Стокгольмського арбітражу - це чергова перемога України над Росією

«Рішення Стокгольмського арбітражу - це чергова перемога України над Росією. Це перемога нашого курсу на енергетичну незалежність від московської імперії», - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після оприлюднення рішення Стокгольмського арбітражного суду, який задовольнив позов української сторони проти «Газпрому» за всіма спірними питаннями.

«Коли наш Уряд в 2014 році вирішив позиватися до «Газпрому» й припинити в нього закупівлі - ніхто не вірив, що це вдасться. Ніколи раніше українська влада не розмовляла з «Газпромом» на рівних і з точки зору права. Ми почали, і вже перемагаємо», - підкреслив він.

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«Можливе все - якщо ти робиш те, у що віриш. І сьогоднішнє рішення Стокгольмського арбітражу ще раз доводить - ми пішли правильним шляхом», - написав лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк привітав команду «Нафтогазу» та всіх українців з черговою перемогою над Росією.

«Переконаний: енергетична незалежність від Росії - це фундамент безпеки України», - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, про початок процедури подання позову проти «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу 28 квітня 2014 року оголосив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Уряд України і НАК «Нафтогаз України» прийняли рішення щодо початку процедури подачі судового позову на російську компанію «Газпром». Російському монополісту відправлено передарбітражну ноту: «Ми вважаємо нашу позицію законною, сильною. Український Уряд чітко задекларував: ми будемо боротися за наші національні права і національні інтереси всіма законними методами. Основний законний метод – це суд в Стокгольмі», - наголосив Арсеній Яценюк.