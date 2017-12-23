Чубаров вважає, що Росія радше погодиться звільнити окуповані території Донбасу, ніж повернути Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров вважає, що Росія радше погодиться звільнити окуповані нею території Донбасу, ніж повернути Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав під час Всеукраїнського з`їзду лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор".

"На якийсь момент, я не кажу, що це для сьогоднішньої російської політики актуально, але десь там у підсвідомості в них, у правителів російських, можливо, вже виписано в планах: якщо їм буде дуже і дуже критично для Росії, і буде необхідність вибирати між тим, чи зберегтися при владі і повернути території, - на Донбас вони погодяться", - сказав депутат.

Водночас він висловив думку, що РФ не погодиться повернути Крим Україні.

Читайте такожРосійські окупанти хочуть відгородити Крим від материкової України двометровим парканом

"Вони і в таких потаємних думках не допускають того, що можуть погодитися на повернення Криму", - сказав Чубаров.

При цьому він вважає, що необхідно змусити Росію "дійти до такого стану, щоб вона повернула Крим".

"Це зрозуміло, що якщо вона повертає Крим, то Донбас тут, як кажуть, - без обговорення", - зазначив Чубаров.

Він наголосив, що Росію треба змусити повернутися до дотримання норм міжнародного права та відновити територіальну цілісність України, включно з Кримом.

"Чим ми голосніше, жорсткіше, міцніше, вимагаємо і найголовніше - діємо, щоб повернути Крим, - це значить, ми вдвічі, втричі прискорюємо повернення Донбасу. Бо апріорі не може бути, щоб Крим повернути, а Донбас - ні... Але ми не хочемо формулу: спочатку - Донбас, потім - Крим", - сказав Чубаров.