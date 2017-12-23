Яценюка затримали в аеропорту Женеви за запитом Росії, але потім відпустили (відео)

Голову партії «Народний фронт», екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі у Женеві за запитом Росії. Про це прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо написала у Facebook.

«Якими б абсурдними не були обвинувачення російського слідкому, але вони мають реальні наслідки. Арсенія Яценюка, який прилетів у Женеву з молодшою донькою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії - за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні», - повідомила вона.

За даними Лаппо, через 10 хвилин все з’ясували і пропустили, попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році у Слідчому комітеті Росії Яценюка звинуватили в тому, що в 1990-х роках він нібито воював проти російської армії в Чечні. Його звинувачують в участі в озброєній банді, нападах, підготовці злочинів й умисному вбивстві за обтяжливих обставин. Ця інформація нібито базувалася на свідченнях, які дали незаконно засуджені в РФ українці Станіслав Клих і Микола Карпюк.

27 березня прес-служба Єссентукського міського суду повідомила, що за клопотанням слідчого суд заочно обрав Яценюку «запобіжний захід у вигляді взяття під варту, у зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук».

29 квітня Інтерпол взяв до відома звернення МВС України і відмовив у клопотанні РФ про оголошення Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту й екстрадиції.

Яценюк пов'язує спробу Росії оголосити його в міжнародний розшук з активною антиросійською позицією.