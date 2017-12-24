В Україні сьогодні проходять місцеві вибори

Сьогодні відбудуться перші місцеві вибори у 51 об’єднаній територіальній громаді в 17 областях України.

Як повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії, виборці обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

До складу цих 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад (міських – 7, селищних – 19, сільських – 230).

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в одній об’єднаній територіальній громаді, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 3 ОТГ, у Запорізькій області – в 2 ОТГ, в Івано-Франківської області – в 3 ОТГ, у Київській області – в 3 ОТГ, у Львівській області – в 2 ОТГ, у Миколаївській області – в 7 ОТГ, в Одеській області – в 2 ОТГ, у Полтавській області – в 7 ОТГ, у Рівненській області – в 1 ОТГ, у Сумській області – в 1 ОТГ, у Херсонській області – в 2 ОТГ, у Хмельницькій області – в 6 ОТГ, у Черкаській області – в 2 ОТГ, у Чернівецькій області – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 4 ОТГ.

За попередніми підрахунками, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 356,5 тис. виборців.

Голосування, що розпочалось о 8.00 і триватиме до 20.00, відбудеться на 392 виборчих дільницях.

Загальна сума, виділена на проведення цих виборів, становить 10 млн 805 тис. 800 грн.

У вказаних перших місцевих виборах беруть участь місцеві організації 42 політичних партій.

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Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 11 громадським організаціям.

Нагадується, що за останні два роки, з 25 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2017 року, в Україні було призначено перші місцеві вибори у 616 об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 24 грудня 2017 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів в ОТГ на кінець поточного року становитиме 667.

Як повідомляв УНІАН, протягом виборчої кампанії напередодні виборів в об'єднані територіальні громади 24 грудня спостерігачі ОПОРИ виявили і верифицировали 27 випадків порушення вимог законодавства або стандартів виборчого процесу