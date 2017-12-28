Лутковська припустила, що наступний обмін заручників пройде простіше і швидше

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська вважає, що наступний етап звільнення українських заручників на Донбасі відбудеться простіше, ніж попередній, та має шанси на швидкий успіх. Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу «112 Україна».

Читайте такожУ Порошенка заявили про початок переговорів щодо наступного обміну полоненими«Що стосується того, що це (наступний етап обміну полоненими – УНІАН) може бути найближчим часом – це дійсно правда», - заявила вона.

За її словами, формула за якою має відбутись черговий етап обміну заручників, є питанням переговорів.

Лутковська відзначила, що вже напрацьовані процедури, які полегшать обмін в майбутньому.

«Наприклад, була величезна недовіра до тих документів, які представляються Україною. У нас немає жодної людини, яка б без відповідного рішення суду утримувалась під вартою. Якщо люди звільняються з-під варти, то є відповідний документ. Була недовіра до того, чи це справжній документ, чи дійсно людина звільнена, чи дійсно людина відбула строк покарання. Ми напрацювали механізм, яким чином завіряються ці документи, і коли сторони не мають жодних питань до цих документів і, відповідно, вважають людину такою, що є вільною і такою, яка має право самостійно вирішувати своє життя», - розповіла вона.

За її словами, також напрацьовані механізми верифікації списків утримуваних осіб.

«Ми проводили таку кількість переговорів, що сьогодні ми маємо близькі відносини з усіма переговірниками, в тому числі з координатором ОБСЄ в гуманітарній підгрупі трьохсторонньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Тоні Фрішем», - додала вона.

«Сьогодні, мені здається, що другий етап піде значно простіше і значно з більшими шансами на швидкий успіх», - резюмувала Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.