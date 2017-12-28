"Скільки "Слава Україні!" Горлівка не чула давно": Геращенко розповіла про зустріч зі звільненими з полону українцями

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко описала вчорашню зустріч зі звільненими українськими заручниками на Донбасі.

"Це відчуття, від яких ком у горлі. Назва міста, в якому ти бував багато разів до війни, прапор неіснуючої "республіки", насправді - відшматованого шматка України. Навколо озброєні люди в чужинській формі, й притиснувшись до автозаків, в яких просиділи ці кілька останніх годин на окупованій території- наші", - йдеться у її повідомленні на Facebook.

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Коли звільнених з полону бойовиків українських заручників почали викликати за прізвищами, вони за звичкою цих трьох років на мить складали руки за спину, згадує Геращенко.

"А за пару годин до Горлівки - наші з окупованого Луганська повернулися, виходили з тієї маршрутки на Зайцеве й кричали нам: "Слава Україні!", - додала вона.

У першу хвилину зустрічі, розповіла перший заступник голови ВР, українські заручники після пережитих страждань стояли кам'яні, їхні обличчя ніби зі скелі, а потім - сльози.

"Вчора хлопці так щемливо переодягалися в новісіньку військову форму, вони ж, поранені, страшною зимою 2015, коли наша армія, розкрадена й знищена, гола і боса, одягалася ще волонтерами, ще не бачили цих новостроїв", - йдеться у повідомленні Геращенко.

"А потім перші дзвінки мамам і дружинам, а потім президент їх зустрів особисто майже на ліній фронту, а потім військові гелікоптери і військовий літак... Й у Харкові вони знову плакали - вже інакше, ніж у Горлівці. Там - ще не вірили, тут - не могли повірити!.. А в Києві вони вже не приховували емоцій", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.