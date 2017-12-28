"Скільки "Слава Україні!" Горлівка не чула давно": Геращенко розповіла про зустріч зі звільненими з полону українцями
Геращенко поділилася спогадами про учорашню зустріч із українськими заручниками, звільненими із полону терористів.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко описала вчорашню зустріч зі звільненими українськими заручниками на Донбасі.
"Це відчуття, від яких ком у горлі. Назва міста, в якому ти бував багато разів до війни, прапор неіснуючої "республіки", насправді - відшматованого шматка України. Навколо озброєні люди в чужинській формі, й притиснувшись до автозаків, в яких просиділи ці кілька останніх годин на окупованій території- наші", - йдеться у її повідомленні на Facebook.
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Коли звільнених з полону бойовиків українських заручників почали викликати за прізвищами, вони за звичкою цих трьох років на мить складали руки за спину, згадує Геращенко.
"А за пару годин до Горлівки - наші з окупованого Луганська повернулися, виходили з тієї маршрутки на Зайцеве й кричали нам: "Слава Україні!", - додала вона.
У першу хвилину зустрічі, розповіла перший заступник голови ВР, українські заручники після пережитих страждань стояли кам'яні, їхні обличчя ніби зі скелі, а потім - сльози.
"Вчора хлопці так щемливо переодягалися в новісіньку військову форму, вони ж, поранені, страшною зимою 2015, коли наша армія, розкрадена й знищена, гола і боса, одягалася ще волонтерами, ще не бачили цих новостроїв", - йдеться у повідомленні Геращенко.
"А потім перші дзвінки мамам і дружинам, а потім президент їх зустрів особисто майже на ліній фронту, а потім військові гелікоптери і військовий літак... Й у Харкові вони знову плакали - вже інакше, ніж у Горлівці. Там - ще не вірили, тут - не могли повірити!.. А в Києві вони вже не приховували емоцій", - підсумувала вона.
Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.