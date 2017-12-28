У ЦВК придумали, як прискорити процес підрахунку голосів на виборах

Центральна виборча комісія ініціює державний експеримент щодо передачі відомостей про підрахунок голосів виборців з виборчих дільниць безпосередньо до комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, під час сьогоднішнього засідання комісія своєю постановою схвалила пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України, викладені у формі законопроекту з пояснювальною запискою та розрахунком орієнтовної вартості його проведення.

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«Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися з усіх виборчих дільниць відразу і безпосередньо до Центральної виборчої комісії. Таким чином, українське суспільство та міжнародна спільнота матимуть можливість дізнатися про результати підрахунку голосів виборців вже на ранок дня, наступного за днем голосування», - повідомили у прес-службі.

У ЦВК також зазначили, що метою такого експерименту також є практичне випробування в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата можливості автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. А також – можливості встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

У прес-службі також наголосили, що протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та протоколи ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, що створені в електронній формі, використовуються виключно для аналізу результатів проведення експерименту, мають інформаційне значення і не спричиняють юридичних наслідків.