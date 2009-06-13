Гриценко не вірить у військову кар'єру Богатирьової

Екс-міністр оборони, голова парламентського комітету з нацбезпеки Анатолій Гриценко вважає, що міністерство оборони не зможуть очолити ані Раїса Богатирьова, ані Сергій Кириченко, оскільки парламент не підтримає їхні кандидатури.

Таку думку народний депутат висловив під час ефіру на Бізнес-радіо.

На думку Гриценка, обговорювати кандидатуру можна буде після того, як президент внесе її в парламент, оскільки "Ющенко – єдина людина, яка за Конституцією має право вносити кандидатуру на пост міністра оборони".

Народний депутат переконаний, що майбутній голова Збройних сил має відповідати двом вимогам. По-перше, це має бути цивільна людина.

"Не можна призначати на посаду міністра людину в погонах, тому що генерали-члени уряду – це ознака не європейської держави, а окремих африканських держав минулого тисячоліття", - наголосив Гриценко.

По-друге, кандидат на посаду міністра оборони України має розумітися на питаннях армії.

Екс-міністр оборони Гриценко зазначив, що зараз Міністерство потребує фахівців, бо інакше доведеться всю відповідальність перекладати на військових.

"А військо – підкреслив Гриценко, - само себе зсередини реформувати не може".

Тобто наступним міністром оборони має бути невійськова людина, "яка професійно знає армію, розуміє характер ведення збройної боротьби та з першого ж дня зможе ставити завдання по розвитку армії".

Секретар РНБО Раїса Богатирьова та голова Генштабу Сергій Кириченко не задовольняють цим вимогам, заявив депутат .

Українська правда