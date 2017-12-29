Астролог прогнозує раптові позитивні події для України у травні 2018 року

Завідувачка кафедри астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень та освіти Олена Осипенко очікує раптових позитивних подій для України у травні 2018 року, які можуть стосуватися укладання вигідних договорів і зміни статусу країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції.

«Ситуація, яка буде в 2018 році, вельми цікава для країни. Найголовніша планета - це Сонце. Сонце в Україні у першому градусі Діви - земний знак. Уран входить у травні 2018 року в перший градус Тільця. Два земних знаки», - сказала Осипенко.

Це, своєю чергою, зазначила вона, створює хороший і стабільний «аспект», який у перший раз себе проявить у травні.

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«Це буде раптова подія, але вельми позитивна. Я її охарактеризувала як укладання вигідних договорів, зміна статусу країни. Адже Сонце - це і президент, це й імідж країни, він буде піднятий, тобто, якісь події цьому сприятимуть», - сказала астролог.

Водночас Осипенко зазначила, що до квітня 2018 року «будуть досить складні процеси».

«Будуть підніматися корупційні скандали... Це ще не стабільний період - до квітня включно. Ось у травні-червні піде вже якийсь новий струмінь, який підніме настрій людям, і є надія, що ситуація зміниться на краще», - сказала Осипенко.

Крім того, астролог зазначила, що український народ ніколи не дасть розслабитися своїм політикам.

«Народ - це Місяць. Місяць перебуває у Водолії. Водолій - це свобода і незалежність. У нас в крові ця свобода і незалежність. Наш народ ніколи не стане на коліна. Нашим народом буде дуже важко завжди управляти», - сказала вона.