Що значать для Заходу Тарасюк і Гриценко

Експерт Центру прикладних політичних досліджень університету Мюнхена, доктор Іріс КЕМПЕ вважає, що в інтересах прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК та міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО залишились на своїх посадах.

Про це пише сьогодні газета “День” з посиланням на інтерв’ю І.КЕМПЕ Бі-Бі-Сі.

“Для нього самого було б краще, якби шановані на Заході міністри залишилися на посадах”, -сказала вона.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ намагається поліпшити власний імідж за кордоном, довести, що він не є “одним з так званих поганих хлопців”, що він не “демон Помаранчевої революції” і “символ блакитного табору” Він намагається позиціонувати себе як збалансований політик, який прагне, щоб його поважали також у світових столицях.

Експерт вважає, що відставка цих міністрів була б єдиним найголовнішим елементом, який дав би чіткий негативний сигнал напередодні саміту НАТО, і негативний сигнал щодо відносин України з ЄС. “Цей сигнал полягає в тому, що останній бастіон впливу Президента Віктора ЮЩЕНКА, останні ліберальні голоси в уряді опинилися під серйозним тиском. Це б означало, що Україна повертається до невизначеної чи багатовекторної зовнішньої політики, яку можна визначити як “туди-сюди” або “і вашим, і нашим”, - зазначила І.КЕМПЕ.

Водночас вона наголосила, що тут йдеться навіть не стільки про зміну зовнішньополітичного курсу, скільки про внутрішні політичні справи в Україні. На переконання експерта, після відставки групи міністрів “Нашої України”, які підтримували Президента В.ЮЩЕНКА, більшість у Верховній Раді “намагається і далі грати м’язами і демонструвати Президенту, що баланс влади переходить саме до парламенту і уряду”.

Вона погодилася, що фактично Верховна Рада зберігає інтригу і важелі впливу на Президента В.ЮЩЕНКА, оскільки вимоги негайної відставки міністрів були б чіткою ознакою протистояння з Президентом, а так парламентська більшість ніби залишає простір для маневру і можливість компромісу в обмін на якісь поступки з його боку.

І.КЕМПЕ вважає, що зовнішня політика України залишилась одним з небагатьох показників готовності України до подальших реформ і перетворень.

“Інші аспекти, як ось економічні реформи і боротьба з корупцією, завжди серйозно пробуксовували, а от зовнішню політику, яка чітко визначила європейський і євроатлантичний напрям для України, завжди називали найбільшим здобутком Помаранчевої революції та двох останніх виборів. Тепер спроба ревізії цієї політики є чи не найбільш тривожним сигналом”, - сказала вона.

Експерт зазначила, що саме в обличчях Б.ТАРАСЮКА та А.ГРИЦЕНКА Захід бачить незмінність зовнішньополітичного курсу України. Вони мають великий досвід співпраці з Заходом, володіють мовами, їх вважають поважними і гідними партнерами, вважає експерт. За її словами, цих міністрів вважають на Заході збалансованими, які також розуміють важливість східного напрямку.