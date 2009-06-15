За використання 140 київських об'єктів будуть здирати гроші

Столична влада підготувала проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про символіку м. Києва та Переліку назв та зображень об’єктів, що належать до символіки м. Києва».

Текст Положення про символіку та Перелік назв та зображень об’єктів, що належать до символіки Києва, оприлюднено для обговорення на офіційній веб-сторінці міської влади. Підготовленим проектом передбачено визнати таким, що втратило чинність рішення Київради народних депутатів від 15 лютого 1994 р. “Про введення збору за право на використання символіки м. Києва” з усіма змінами та доповненнями (Цим рішенням було введено збiр за право використання символiки Києва з 1 квiтня 1994 р. Він стягується з юридичних осіб у розмiрi 0,1% вiд вартостi випущеної продукцiї або послуг з використанням символiки, з громадян-пiдприємцiв - у розмiрi 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у рік).

Нову редакцію рішення Київради підготовлено Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА з метою вдосконалення нормативної бази стягнення місцевого збору за використання символіки міста Києва з найбільш повним висвітленням змісту, опису та порядку використання місцевої символіки, приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Як зазначають в мерії, Перелік назв та зображень об’єктів, що належать до символіки Києва, охоплює весь масив об’єктів культурної спадщини міста. Перелiк суттєво розширений i в частинi назви, i в частинi зображень об’єктiв.

Зокрема, до нього ввійшли: 140 назв історичних об’єктів; зображення - 5 вулиць (Андріївський узвіз, Набережна Дніпра, Петра Сагайдачного, Хрещатик, бульвар Шевченка), 6 площ (Арсенальна, Бессарабська, Європейська, Контрактова, Майдан Незалежності, Івана Франка), 8 фонтанів (фонтани на Майдані Незалежності, фонтан „Самсон” на Контрактовій площі, фонтан на площі І.Франка, фонтан у Золотоворітському сквері, фонтан у Маріїнському парку, фонтан на Володимирському проїзді, фонтан «Лев» на Володимирському проїзді, Фонтан «Сонце» на Володимирському проїзді) та 2 альтанок (на Андріївському узвозі та на Володимирській гірці); зображення 16 архітектурних ансамблів і комплексів міста (зокрема, комплекс Київської фортеці, комплекс ВДНГ, Музею народної архітектури та побуту України); зображення 30 пам’ятників та пам’ятних знаків, а також близько 70 зображень окремих будинків і споруд. У перелік також потрапили зображення 6 станцій метрополітену («Арсенальна», «Вокзальна», «Хрещатик», «Університет», «Дніпро» та «Золоті ворота»); 10 столичних мостів та геральдика територіальної громади - Герб міста Києва, герби районів міста Києва та прапор міста.

Сплаті збору підлягає використання вищезгаданих назв та зображень об’єктів з Переліку в найменуваннях підприємств та окремих видах продукції, зображення об’єктів, які використовуються при виготовленні друкованої (крім бланків ділових паперів), сувенірної, рекламної продукції тощо.

Використання символіки дозволяється тільки при наявності дозволу, наданого Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА, причому дозвільна документація видається на один рік (на підставі Порядку видачі дозволів на використання символіки міста Києва).

Платниками збору визначені як юридичні (включаючи підприємства з іноземними інвестиціями) так і фізичні особи, які отримали державну реєстрацію у м. Києві і використовують символіку столиці з комерційною метою.

Проект рішення передбачає збереження ставки збору, тобто з юридичних осіб - 0,1% вартості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) з використанням символіки Києва (за вирахуванням податку на додану вартість); для фізичних осіб - п`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за право на використання символіки столиці сплачується щоквартально. Кошти збору перераховуються платником до бюджету району за місцем реєстрації платника.

Разом з тим, від сплати збору звільняються: юридичні особи при виготовленні хлібобулочних виробів, в назві яких використовується символіка Києва (наприклад, хліб "Дарницький"); бюджетні установи, у найменуванні яких є назви (або похідні від них) об`єктів, що згідно із Переліками віднесені до символіки м. Києва; громадські та релігійні організації, благодійні фонди; юридичні та фізичні особи при створенні науково-популярної, художньої, історичної літератури, творів мистецтва з використанням символіки міста (крім рекламної продукції). Також до групи пільговиків віднесено: комунальні підприємства "Київпастранс" та "Київський метрополітен" при використанні в назвах підприємств, їх філій, відокремлених і структурних підрозділів та об’єктів символіки Києва; акціонерні компанії "Київводоканал", "Київгаз", "Київенерго", "Київелектромонтаж", "Трест Київспецбуд", "Київопорядкомплект", "Київспецмонтаж", трест "Київміськбуд-1" ім. М.П.Загороднього.

Зауваження та пропозиції щодо нової редакції Положення та Переліку приймаються до 5 липня.