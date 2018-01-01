"Чекає повний крах": астролог розповів про майбутнє Росії і "ЛДНР"

Відомий астролог Влад Росс вважає, що економіку Росії в 2018 році чекає повний крах, а "Донецька та Луганські республіки" ("ДНР/ЛНР") мають повернутися до складу України.

Про це пише видання "Главред".

"Наступний рік стане абсолютною "економічної ямою" для Росії. У 2017 році її економіка ще хоч якось на ладан дихала. А в наступному можливий повний крах, причому почнеться він прямо з перших днів Року Собаки, тобто з другої половини лютого", — говорить Росс.

За його словами, особливо складні ситуації будуть виникати в лютому-березні.

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"Криза буде в період, коли почнеться протистояння Чорного і Білого Місяця, складеться "хрестова ситуація" (до них вишикуються ще Уран і Юпітер) у жовтні-листопаді. Це все може передувати економічній кризі і дефолту. Тому що в роки, які закінчуються на вісімку, у нас завжди відбувалися фінансові кризи: у світі в 2008 році, то в 1998 році був дефолт рубля, і тоді ж гривня обвалилася в два рази", — говорить він

Що стосується подальшої долі "ЛНР" і "ДНР", то вони не зможуть вижити і добитися самостійності, каже астролог.

"Цих "республік" немає, вони фейкові, придумані. Взагалі, це просто території, за допомогою яких Путін маніпулює ситуацією з Україною, створюючи неможливість для нашої держави увійти до НАТО і Євросоюзу. Цих республік не буде в принципі. Рано чи пізно вони повернуться до складу неньки-України", — сказав Росс. .