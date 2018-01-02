Може стати нейтральною територією: астролог спрогнозував, що чекає на Крим

Відомий астролог Влад Росс вважає, що захоплений Російською Федерацією Крим у майбутньому може стати нейтральною територією.

Найімовірніше, як раніше, вже не буде, і навряд чи півострів повернеться на умовах автономії до складу України, розповів він на чаті у "Главреді".

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"Можливо, він буде нейтральною територією. Але у 2025 році, коли Плутон увійде в Водолія (Водолій завжди символічно пов'язаний з Росією, Плутон — символ трансформації, руйнування і великих змін) територіальна цілісність Росії може дати тріщину", — заявив гість.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.