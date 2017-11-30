Лавров вважає питання анексії Криму "закритим назавжди"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову заявив, що питання анексії Криму «закрите назавжди».

Як повідомляє МЗС Росії, про це Лавров сказав у інтерв'ю італійській газеті «Ліберо», опублікованому сьогодні, 30 листопада.

«Тема закрита раз і назавжди», - сказав Лавров, відповідаючи на питання про анексію Криму.

За його словами, йдеться про «вільне, демократичне волевиявлення жителів Криму, які зробили свідомий вибір на користь миру і процвітання».

«Сьогодні очевидно, що виражена на референдумі воля жителів півострова дозволила їм уникнути жахів громадянської війни - того, що впродовж більш як трьох років київська влада витворяє на Донбасі», - сказав Лавров.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року окупувала український Крим, організувавши псевдореферендум щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.