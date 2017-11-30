Лавров вважає питання анексії Криму "закритим назавжди"
Глава МЗС РФ вважає, що йдеться про "вільне, демократичне волевиявлення жителів Криму".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову заявив, що питання анексії Криму «закрите назавжди».
Як повідомляє МЗС Росії, про це Лавров сказав у інтерв'ю італійській газеті «Ліберо», опублікованому сьогодні, 30 листопада.
«Тема закрита раз і назавжди», - сказав Лавров, відповідаючи на питання про анексію Криму.
За його словами, йдеться про «вільне, демократичне волевиявлення жителів Криму, які зробили свідомий вибір на користь миру і процвітання».
«Сьогодні очевидно, що виражена на референдумі воля жителів півострова дозволила їм уникнути жахів громадянської війни - того, що впродовж більш як трьох років київська влада витворяє на Донбасі», - сказав Лавров.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року окупувала український Крим, організувавши псевдореферендум щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
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