У Тимошенко наполягають, що платні послуги для студентів скасували

Рішення уряду про скасування платних послуг у вищих навчальних закладах набуде чинності найближчими днями.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

У повідомлені нагадується, що це питання було розглянуто і прийнято одностайно на засіданні Кабінету міністрів 10 червня ц.р.

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наголосила на неприпустимості стягнення зі студентів додаткових коштів у процесі навчання.

Станом на 15 червня завершується приведення до відповідності із цим рішенням інших нормативних актів.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін ухвалив постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами).

24 квітня Національний студентський союз України надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктора ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

7 травня на своєму позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів. Проект рішення був внесений особисто прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги.

11 травня на сайті Кабінету міністрів України було оприлюднене рішення уряду від 7 травня 2009 р. № 447 щодо скасування пунктів постанови від 14 квітня 2009 року №369. У цьому рішенні, зокрема, продовжували діяти норми, які дають можливість брати оплату зі студентів і аспірантів за відпрацювання практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені норми; забезпечення доступу до Інтернету та користування корпоративною електронною поштою; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій тощо.

4 червня І.ВАКАРЧУК заявив, що МОН планує створити робочу групу з врегулювання питань, пов’язаних з наданням учбовими закладами платних послуг.

5 червня він повідомив, Кабінет міністрів скасував раніше ухвалену постанову про платні послуги для студентів у вищих навчальних закладах.

В той же день Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що “ніхто і ніколи в Україні не буде брати з українських студентів ніяких грошей”, зобов`язавши Міністерство освіти та науки України негайно ухвалити всі необхідні рішення з метою запобігти введенню будь-які фінансових стягнень в українських вузах.

Сьогодні, 15 червня, координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ заявив, що, незважаючи на публічні обіцянки прем`єр-міністра, уряд досі не відмінив платні послуги для студентів.