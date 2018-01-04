Макрон хоче змінити законодавство Франції для боротьби з фейковими новинами

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в найближчі тижні буде представлений проект закону, спрямованого проти фейкових новин в мережі, повідомляє Новое время.

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За його словами, неправдива інформація становить загрозу для ліберальних демократій. Французький президент також нагадав, що він і його команда стали жертвами фейковий новин і серйозного злому даних у ході його виборчої кампанії минулого року.

Як зазначається, Макрон має намір запропонувати переглянути французьке законодавство щодо засобів масової інформації з метою боротьби з фейковими новинами.

"Якщо ми хочемо захистити ліберальні демократії, у нас має бути сильне законодавство", - сказав Макрон в новорічному зверненні до журналістів.

Він також зазначив, що зміни до законодавства будуть в тому числі стосуватися соціальних мереж, особливо в період виборів.

Агентство відзначає, що з моменту свого обрання в травні 2017 року Макрон прямо вказував на російські ЗМІ, звинувачуючи їх в розміщенні дезінформації про нього в ході його виборчої кампанії.