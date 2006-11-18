Слідчий Генпрокуратури відмовився порушити кримінальну справу проти Луценка

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про безпідставність порушення кримінальної справи щодо міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як заявили агентству УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про складання Генеральною прокуратурою України протоколів про вчинення корупційних правопорушень міністром внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКОМ, підставою для складання зазначених протоколів стали матеріали кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України відносно посадових осіб МВС за ст. 365 ч.1 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб).

В той же час, заявляє ДЗГ МВС України, безпідставність порушення кримінальної справи встановлена постановою слідчого тієї ж Генпрокуратури від 14.11.06 р. про відмову в порушенні кримінальної справи щодо міністра внутрішніх справ у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину з мотивів відсутності заподіяння шкоди інтересам держави та громадян.

У ДЗГ МВС наголошують, що безпідставність порушення кримінальної справи одночасно свідчить і про незаконність слідчих та інших процесуальних дій по ній.

Міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ підписано звернення до суду щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи та визнання незаконними дій посадових осіб Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура знайшла факт корупційних діянь у роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗ Романа Єрохіна.

За даними інформованого джерела, 15 листопада Генеральна прокуратура передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті два протоколи, складені за нібито корупційні діяння Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема про невмотивовану роздачу високих звань і зброї.