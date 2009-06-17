Київський ЄЦ пікетує Черновецького

Представники Київської міської організації «Єдиного центру» пікетують столичну мерію з вимогою зберегти фізіотерапевтичну поліклініку в приміщенні біля Золотих воріт.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті беруть участь близько 150 осіб. Вони тримають прапори з символікою «Єдиного центру» та роздають всім бажаючим текст звернення до киян та столичної влади, в якому зазначають про необхідність зберегти зазначений лікувальний заклад, який надає безкоштовну медичну допомогу, в основному, соціально незахищеним верствам населення - пенсіонерам та малозабезпеченим.

Як підкреслила на мітингу голова столичного «Єдиного центру» Вікторія ЛІСНИЧА, представники їх організації добиватимуться задоволення їхніх вимог.

«Ми вимагаємо від КМДА і Шевченківської РДА припинити рейдерські атаки проти фізіотерапевтичної поліклініки Києва, а правоохоронні органи та Міністерство охорони здоров’я просимо вжити необхідні заходи для забезпечення безперебійного функціонування цього медичного закладу», - говориться в зверненні.

За даними ЄЦ, з боку київської влади вже двічі здійснювалися спроби «рейдерського захоплення поліклініки». Зокрема, 6 червня, як стверджують в «Єдиному центрі», чиновники від КМДА та Шевченківської райради протизаконними методами намагалися вивезти у невідомому напрямку майно та обладнання поліклініки, не надавши на те жодних належних документів. Обгрунтовувалося це лише тим, що в будівлі поліклініки має бути проведений капітальний ремонт.

Як підкреслила В.ЛІСНИЧА, перш ніж приймати рішення з приводу переселення медичних закладів, необхідно радитись з територіальною громадою міста, тому «Єдиний центр» буде вимагати від столичної влади проведення громадських слухань по цій поліклініці.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня депутат Київської міської ради Віталій КЛИЧКО звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою захистити трудовий колектив Фізіотерапевтичної поліклініки столиці від зазіхань чиновників.

Як заявляють представники Блоку Кличка, щоб отримати приміщення біля "Золотих воріт", міська влада “з брутальними порушеннями викидає на вулицю” колектив медзакладу.

«У хід ідуть і службовий підлог, і погрози, і навіть спроби силового захоплення приміщення, яке поліклініка займає з кінця 19-го століття. Пане Президенте, чи є у державі закон, за яким медичні сестри та лікарі у історичному серці Києва мають захищати голими руками своє приміщення від озброєних молодиків?! Коли з вуст заступниці міського голови та начальника управління охорони здоров’я Києва у бік медиків лунають лайки та погрози?!», - йдеться у листі В.КЛИЧКА до Президента.

В.КЛИЧКО зазначає також, що ст. 49 Конституції України забороняє скорочувати мережу закладів охорони здоров’я. Разом з тим, заявляє він, під приводом проведення капітального ремонту, на який у міському бюджеті не закладено жодної копійки, колектив поліклініки у прямому сенсі слова викидають на вулицю.

«Від імені столичної громади, десятків тисяч медиків звертаюсь до Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, та прошу нарешті звернути увагу на безлад, який відбувається у Києві. Ситуація в медичній галузі є однією з найбільш кричущих: затримка із виплатою зарплати та доплат, виселення з приміщень, брак елементарних медикаментів та харчування для хворих. Саме це характеризує медицину Києва, яка ще три роки тому була взірцевою для держави», - зазначав В.КЛИЧКО у зверненні до глави держави.