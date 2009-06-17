Вінський на Кабмін не прийшов

На сьогоднішньому засіданні уряду не присутній Йосип ВІНСЬКИЙ, який заявив про свою відставку з посади міністра транспорту та зв`язку України.

Як передає кореспондент УНІАН, Й.ВІНСЬКОГО й Міністерство транспорту та зв`язку представляє перший заступник міністра Володимир РАБОТНЬОВ.

Відповідно до порядку денного засідання КМУ, Й.ВІНСЬКИЙ мав представляти два проекти рішень, зокрема – проект Указу Президента України «Про внесення змін у додаток №10 до Указу Президента №277 від 21 березня 2002 року», а також проект розпорядження Кабміну «Про скорочення однієї посади першого заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України».