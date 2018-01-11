Великобританію влаштовує, що Київ не має шансів стати членом ЄС - Financial Times

З географічної точки зору Великобританія і Україна знаходяться на протилежних кінцях Європи. Але стосовно ЄС у них в якийсь момент може виявитися багато спільного.

Про це повідомляє "Главред" з посиланням на Financial Times.

"Угода про асоціацію ЄС-України, підписана в 2014 році, остаточно вступила в дію у вересні. Її метою є такий тип тісного партнерства, який може влаштувати Великобританію і ЄС в майбутні роки", - цитує автора статті Тоні Барбера InoPressa.

Еріка Шищак з Дослідницького центру по торговельній політиці Великобританії Університету Сассекса нещодавно опублікувала роботу, присвячену угоді ЄС та України. Як вона вказує, вона не передбачає членства в єдиному ринку ЄС або митний союз, але включає в себе доступ на великий ринок товарів і послуг, а також заохочує тісне співробітництво у митній сфері, зазначає видання

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Крім того, британських супротивників неконтрольованої міграції має влаштувати те, що угода про асоціацію з Україною не передбачає свободи пересування - основоположного принципу членства в ЄС. Замість цього договором передбачається лібералізація візового режиму та дозволу на роботу.

Крім того, в угоді України з ЄС нічого не натякає на те, що Україна може стати повноцінним членом Євросоюзу, що повністю збігається із побажаннями прихильників "Брекзиту", які побоюються можливих прийомів в новій угоді з ЄС, які можуть дозволити згодом повернути країну в блок.

"Дискусії про майбутнє відносин Великобританії і ЄС, в основному, базуються на норвезькій і канадської моделях або їх варіантах. Але доленосні події і тенденції змінюють політичний ландшафт Європи. З британської точки зору, це робить угоду між ЄС і Україною найбільш підходящою моделлю", - зазначає видання.