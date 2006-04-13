В Україні виробництво зброї перейде в приватні руки

Державна компанія «Укрспецекспорт» підтримує ініціативу Міністерства оборони України щодо приватизації підприємств військово-промислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Анкарі повідомив журналістам генеральний директор компанії Сергій БОНДАРЧУК.

«Я повністю підтримую позицію міністра (оборони), тому що ми всі чудово розуміємо, що в оборонний комплекс потрібно достатньо давно вкладати гроші», - сказав С.БОНДАРЧУК. За його словами, без цього український ВПК не зсунеться з «мертвої точки».

Відповідаючи на питання, коли приватний капітал прийде в український ВПК, С.БОНДАРЧУК зазначив, що це відбудеться після відповідного рішення на рівні Верховної Ради, Кабміну, Президента і РНБО. «Тут повинен бути комплексний підхід», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО висловився за приватизацію українських підприємств військово-промислового комплексу.

підтримує ініціативу Міністерства оборони України щодо приватизації підприємств військово-промислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Анкарі повідомив журналістам генеральний директор компанії Сергій БОНДАРЧУК.

«Я повністю підтримую позицію міністра (оборони), тому що ми всі чудово розуміємо, що в оборонний комплекс потрібно достатньо давно вкладати гроші», - сказав С.БОНДАРЧУК. За його словами, без цього український ВПК не зсунеться з «мертвої точки».

Відповідаючи на питання, коли приватний капітал прийде в український ВПК, С.БОНДАРЧУК зазначив, що це відбудеться після відповідного рішення на рівні Верховної Ради, Кабміну, Президента і РНБО. «Тут повинен бути комплексний підхід», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО висловився за приватизацію українських підприємств військово-промислового комплексу.