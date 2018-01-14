"Потрібне одне покоління": політолог розповів, коли помиряться українці і росіяни

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що для того, щоб налагодилися нормальні відносини між росіянами і українцями, потрібно одне покоління.

Про це пише "Главред".

"Досвід показує, що приблизно одне покоління. Раніше здавалося, що ми ніколи не зможемо вибудовувати нормальні відносини з німцями після Великої вітчизняної війни, але досить швидко це відбулося", — говорить політолог.

Він також зазначив, що дуже великий вплив на народи надає пропаганда і політики.

"Багато що залежить від політиків, вважає експерт. Тому що прості люди думають, що вони самі думають так, а не інакше, але, як правило, вони все-таки "мислять телевізором". І з того боку, і з цього. І, коли у нас в Росії говорять про "укрофашистів", я розумію, що люди в це вірять. Я бачу своїх друзів і знайомих і помічаю, що так чи інакше в їх голові ця ідея застрягає, і вони несуть якусь жахливу "пургу".

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Так що це ставлення до подій дуже сильно залежить від пропаганди. Всі ті, у кого в Україні родичі, лаються з ними через те, що просто дивляться телевізор. Якби люди по обидві сторони від кордону не дивилися телевізор, між ними дуже швидко налагодилися відносини. А так, дивляться, а потім кажуть, що "вперті хохли" і т. д. і приблизно те ж саме українці кажуть про "москалів" або "кацапів".

За його словами, до тих пір, поки людям "компостують мізки" через телевізор, примиритися буде складно.

"Якщо політика знайде взаємний інтерес України і Росії, то за три-п'ять років можна буде повернути нормальні відносини. Якщо ж цього не робити, то приблизно через покоління травми людей заростуть, рани загояться, сльози висохнуть і можна буде знову почати жити", — вважає експерт.