Ющенко розказав Європі, що ГТС - 45 років, і вона працює без збоїв

Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на 16-му саміті глав держав Центральної Європи у сербському місті Нові Сад.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО наголосив, що українській газотранспортній системі - 45 років, і вона залишається однією з найбільших у Європі. «І працює без збоїв», - додав В.ЮЩЕНКО, висловивши упевненість, що так буде і надалі.

Водночас він нагадав про брюссельські домовленості щодо модернізації української ГТС і, користуючись нагодою, запросив європейські компанії до участі у конкретних інвестиційних проектах.

Нагадуючи про події початку цього року, які у ЗМІ, за його словами, назвали газовою війною, Президент України вкотре наголосив на неприпустимості політичного шантажу в газовій сфері, зауваживши, що це є загрозою не лише для України, але й для усієї Європи.

Президент знову закликав до вироблення єдиних правил на енергетичному ринку Європи, зазначивши, що сьогодні є надактуальним питання створення єдиного енергетичного ринку.