У Тимошенко відзвітували про подолання наслідків буревію на Волині

Станом на 19 червня у постраждалих районах Волинської області спільними зусиллями влади і населення наслідки буревію практично подолано, повідомила журналістам міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, вона також наголосила, що завдяки злагодженим діям працівників міністерства, місцевих владних структур, соціальних служб Волинської області і працівників Ощадбанку вже здійснено виплату компенсацій постраждалим від буревію громадянам, за оперативною інформацією, в сумі 4633,7 тис. грн.

За словами міністра, близько 90% постраждалих сімей, а саме - 3333 родини, вже отримали допомогу.

Крім того, Л.ДЕНІСОВА поінформувала, що відомості на отримання грошової допомоги для усунення наслідків стихії розміщено у приміщеннях сільських рад та райдержадміністрацій, так що будь-хто при бажанні може з ними ознайомитися.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня внаслідок стихійного лиха - опадів у вигляді дощу з градом та шквалистого пориву вітру - у 5 районах Волинської області був знеструмлений 61 населений пункт, пошкоджені 35 ЛЕП 10 кВ, зруйновано1186 будівель.

13 червня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 17,2 млн. грн. для ліквідації наслідків урагану в п`яти районах Волинської області.

З 17,2 млн. грн. на часткове відшкодування збитків громадянам планується виділити 6,2 млн. грн., на відновлення бюджетних установ – 6 млн. грн., а на часткове відшкодування збитків сільгосппідприємствам і фермерським господарствам – 5 млн. грн.