Адвокати Януковича під час суду ставили запитання, які не стосуються справи про держзраду

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва допитала останнього на сьогодні свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича директора департаменту протидії загрозам Російської Федерації МЗС України Андрія Плахотнюка.

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Як передає кореспондент УНІАН, він розповів, що наприкінці лютого 2014 року Росія всіляко ігнорувала пропозиції української сторони обговорити ситуацію, що склалася в Криму.

В ході допиту Плахотнюк заявив, що дії Росії у Криму у лютому-березні 2014 року були актом агресії проти України.

Представники захисту Януковича вдавалися до запитань, які не стосуються предмету розгляду у судовому засіданні. Частину з цих питань було знято головуючим суддею Владиславом Дев’ятком.

Після допиту Плахотнюка в судовому засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 січня.

Як повідомляв УНІАН, суд сьогодні допитав колишнього в.о. міністра закордонних справ Андрія Дещицю та заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.