Адвокати Януковича під час суду ставили запитання, які не стосуються справи про держзраду
Адвокати Януковича ставили запитання директору департаменту МЗС України, які переважно не стосуються предмету судового розгляду.
Колегія суддів Оболонського районного суду Києва допитала останнього на сьогодні свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича директора департаменту протидії загрозам Російської Федерації МЗС України Андрія Плахотнюка.
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Як передає кореспондент УНІАН, він розповів, що наприкінці лютого 2014 року Росія всіляко ігнорувала пропозиції української сторони обговорити ситуацію, що склалася в Криму.
В ході допиту Плахотнюк заявив, що дії Росії у Криму у лютому-березні 2014 року були актом агресії проти України.
Представники захисту Януковича вдавалися до запитань, які не стосуються предмету розгляду у судовому засіданні. Частину з цих питань було знято головуючим суддею Владиславом Дев’ятком.
Після допиту Плахотнюка в судовому засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 січня.
Як повідомляв УНІАН, суд сьогодні допитав колишнього в.о. міністра закордонних справ Андрія Дещицю та заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.