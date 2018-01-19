Тіллерсон має намір обговорити з європейськими лідерами ситуацію в Україні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон має намір наступного тижня відвідати низку країн Європи і обговорити з європейськими лідерами ситуацію в Україні. Про це розповіла журналістам на брифінгу 18 січня речник Держдепартаменту Гізер Ноєрт, повідомляють на сайті відомства.

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"Державний секретар Тіллерсон відвідає Лондон, Париж, Варшаву, а також Давос у період 21–27 січня", – розповіла Ноєрт.

Вона зазначила, що 21 січня держсекретар зустрінеться в Лондоні з міністром закордонних справ Борисом Джонсоном і радником з питань національної безпеки Марком Седвіллом.

23 січня Тіллерсон зустрінеться з керівництвом Франції, а із 24-го до 26 січня приєднається до делегації на чолі із президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

26 січня голова Держдепартаменту відвідає Варшаву.