Польща братиме активнішу участь у врегулюванні ситуації на сході України – глава МЗС

Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутович заявив, що Польща братиме активнішу участь у врегулюванні ситуації на сході України.

Про це він сказав у коментарі Польському радіо.

Чапутович представив пріоритети Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН.

За його словами, у Раді безпеки Польща хоче показати, що є важливою державою. В рамках роботи у Радбезі Варшава звертатиме увагу на необхідність дотримання міжнародного права.

«Для Польщі міжнародне право є основою міжнародного порядку, і ситуація, що його порушують, – а це відбувається також по сусідству Польщі, на сході, стосовно України – не сприяє безпеці», – сказав Чапутович.

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Також про те, що дотримання права є елементом міжнародної солідарності, 18 січня у Раді безпеки ООН заявив президент Польщі Анджей Дуда.

19 січня під час дебатів щодо ситуації в Афганістані на це питання звернув увагу Чапутович.

З січня цього року до кінця 2019 року Польща буде непостійним членом Ради безпеки ООН.