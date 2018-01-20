Польща братиме активнішу участь у врегулюванні ситуації на сході України – глава МЗС
За словами Чапутовича, порушення норм міжнародного права стосовно України не сприяє безпеці.
Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутович заявив, що Польща братиме активнішу участь у врегулюванні ситуації на сході України.
Про це він сказав у коментарі Польському радіо.
Чапутович представив пріоритети Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН.
За його словами, у Раді безпеки Польща хоче показати, що є важливою державою. В рамках роботи у Радбезі Варшава звертатиме увагу на необхідність дотримання міжнародного права.
«Для Польщі міжнародне право є основою міжнародного порядку, і ситуація, що його порушують, – а це відбувається також по сусідству Польщі, на сході, стосовно України – не сприяє безпеці», – сказав Чапутович.
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Також про те, що дотримання права є елементом міжнародної солідарності, 18 січня у Раді безпеки ООН заявив президент Польщі Анджей Дуда.
19 січня під час дебатів щодо ситуації в Афганістані на це питання звернув увагу Чапутович.
З січня цього року до кінця 2019 року Польща буде непостійним членом Ради безпеки ООН.