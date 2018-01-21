Геращенко заявив, що кілерам обіцяли 50 тисяч доларів за його вбивство

20 січня 2017 року в Києві було затримано двох громадян України, які готували замах на життя Антона Геращенка.

Як заявив Геращенко в Facebook, підозрювані в замаху на нього – громадяни України Святослав Жиренко і Дмитро Якуб. Обидва мають кримінальне минуле, і були завербовані російськими спецслужбами під час перебування в Криму.

"Загальний гонорар за вбивство, який пообіцяли кілерам, повинен був скласти 50 тисяч доларів. Правда не факт, що самих кілерів не ліквідували б по поверненню на територію Російської Федерації. Для реалізації злочинного задуму спочатку передбачалося використовувати вогнепальну зброю. Але потім, було вирішено використовувати саморобний вибуховий пристрій з дистанційним детонатором", - розповів Геращенко.

Читайте такожЗамах на Осмаєва та Окуєву: посол розповіла, чому Британія не розглядає безвіз з Україною

Він зазначив, що їхні плани і плани їх кураторів були зірвані, завдяки професійній роботі української контррозвідки.

"Зв'язковий, який був відрекомендований С. Жиренко і Д. Якобу російськими спецслужбами в якості помічника щодо організації мого вбивства, був раніше перевербований контррозвідниками і відразу ж повідомив в СБУ про приїзд кілерів з РФ. За час стеження за мною, кілери кілька разів виїжджали в РФ в місто Білгород для зустрічі зі своїм куратором - агентом російських спецслужб Андрієм Тихоновим і ще одним негідником ім'я якого поки не розголошується. Також кілери вели переговори зі своїми російськими кураторами через Інтернет", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня співробітники Служби безпеки затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка.

Святослав Жиренко і Дмитро Якоб вже рік перебувають під арештом у СІЗО. Кримінальна справа розглядається Оболонським судом міста Києва.