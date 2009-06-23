Віктор Ющенко підписав закон про заборону грального бізнесу в Україні. Документ № 1334-VIза підписом Президента сьогодні оприлюднений на офіційному Інтернет-ресурсі голови держави.

Нагадаємо, що один раз Президент застосував вето до закону, який передбачав заборону грального бізнесу в Україні, однак парламент подолав його. Після цього Ющенко під час телемосту зі студентами українських вишів на телеканалі ICTV заявив, що не має наміру оскаржувати в Конституційному Суді закон про заборону грального бізнесу. «На жаль, тут компетенція і повноваження Президента вичерпані», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що в даному випадку немає предмету неконституційності рішення.

На думку Президента, ВР все одно не внесе зміни і доповнення до відповідного законодавства протягом трьох місяців, як це передбачено законом, що призведе до подальшої заборони грального бізнесу.

Ющенко вважає, що, заборонивши гральний бізнес, парламент вчинив піар-крок. На його думку, це неправильний крок, який призведе до поглиблення тінізації та криміналізації грального бізнесу.

«Парламент сам дав приклад того, як порушувати закон, як порушувати ті кроки, які були зроблені в рамках оформлення даного бізнесу, тих платежів, які надходили до бюджету, в тому числі й центрального, близько півмільярда гривень, і багато інших речей, які зачіпають права і свободи – і парламент так легко відкинув це», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це рішення свідчить про те, що для цього складу Верховної Ради права і свободи людини не є цінністю, «а є лише політична доцільність – треба піар пустити».