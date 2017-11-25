Не було кори, собак і голубиних яєць: в Україні пригадали страшні події Голодомору (фото, відео)

Люди розповідають жахливі подробиці лютого голоду, почуті від рідних та очевидців подій.

Читайте такожПорошенко: треба ухвалити закон про введення відповідальності за невизнання ГолодоморуЗі свічками на підвіконнях і жалобою на державному рівні Україна згадує мільйони людей, померлих в результаті штучного голоду, влаштованого радянською владою 85 років тому. Голодомор в 1932-1933 рокахбув організований навмисно, щоб знищити українців, йдеться в сюжеті ТСН.

На територію музею пам'яті жертв Голодомору з ранку пропускали через рамки металошукачів. Написи на плакатах активістів вимагали узгодити, інакше увійти не можна було.

Біля пам'ятника зібралися предстоятелі церков, які прочитали молитви за упокій душ невинно вбитих під час скорботи українців. Після цього слово взяв президент Петро Порошенко, який нагадав, що вже визнали Голодомор геноцидом парламенти 14 країн, а Україні у відстоюванні історичної правди треба рухатися далі. "Щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор так само аморально, як заперечувати Голокост. І, я думаю, прийшов час нам самим прийняти закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Для чого? Щоб ті, хто буде жити після нас, дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - заявив глава держави.