Ющенко звинувачує Тимошенко у зриві фінансування Євро-2012

Президент Віктор Ющенко звинувачує уряд у зриві фінансування Євро-2012

Про це він заявив у ході спілкування зі студентами в Харкові.

"Про яке Євро-2012 можна говорити, коли в бюджеті 2009 передбачено 4,5 мільярди коштів стабілізаційного фонду, а профінансовано 330 мільйонів. Половина року пройшла... ми отримали фінансування 1/11 від річного завдання. Ми думаємо термінал у Харкові до грудня дотягти, щоб увійти у графік? Ні, 30 листопада – Юріїв день", - наголосив президент.

Ющенко також зауважив, що на будівництво доріг передбачено 2,5 мільярди із Спецфонду, а на 20 травня вділено тільки 30 мільйонів.

"Я не хочу весь час виступати людиною, яка приносить погані новини, але це не європейське відношення. Країна, яка 30 листопада матиме останню технічну місію виконкому УЄФА, 5 місяців по суті нічого не зробила з ключових регіональних інфраструктур. Це серйозне застереження", - обурився Ющенко.

За його словами, у понеділок він багато говорив із прем`єром на тему, що Євро-2012 – "це наш престиж. Це наша репутація".

"Ніщо не може принести таку прикладну користь нашій країні", - заявив він.

Українська правда