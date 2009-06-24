Ющенко побачив тісну змичку двох «дуже небезпечних сил» - БЮТ та ПР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що тенденція відставок міністрів чинного уряду свідчить про тісну змичку двох «дуже небезпечних сил» - БЮТ та Партії регіонів. Про це В.ЮЩЕНКО заявив у Харкові під час "круглого столу" з головними редакторами ЗМІ Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на його переконання, «симбіоз» цих двох політичних сил ініціює БЮТ шляхом звільнення місць міністрів, обраних за квотою фракції "Наша Україна – Народна Самооборона". На думку Президента, таким чином БЮТ фактично спрощує свій діалог з Партією регіонів. «Це може розігруватися як карта нових інтересів», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Це проект, який розробляється щоденно», - додав Президент.

На його думку, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО не потрібні колегіальні партнери у Кабміні. Натомість прем`єр потребує «уряду пустих крісел». Президент переконаний, що політика колегіальності в уряді вже замінена на політику однієї особи. «Ця політика дає право на тотальну імпровізацію, право на одноосібні дії прем`єр-міністра», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Те, що не відбулося у вересні минулого року та травні поточного, а саме - формування широкої коаліції та розподіл влади між двома політичними силами на 20 років наперед - це не є легенда. Це є правда і це є загроза», - наголосив Президент України.

Також глава держави висловив переконання, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО вигідно вибивати з уряду міністрів із державницькою позицією. Такі міністри, зазначив В.ЮЩЕНКО, мають найменше перспектив залишитися в уряді, який очолює Ю.ТИМОШЕНКО.

Окремо Президент України висловив стурбованість ситуацією щодо можливого звільнення з посади міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА.

«Сьогодні під загрозою перебування на посаді є, на мій погляд, один із дійсно українських міністрів освіти», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Ми починаємо бути свідками того, як піднімається ціла хвиля цькування по політиці тестування. Це неправильно».

Довідка УНІАН. На сьогодні в уряді вакантні посади міністра фінансів, міністра закордонних справ, міністра оборони та міністра транспорту. Посади глав МЗС та Міноборони обіймали призначені за квотою НС-НУ Володимир ОГРИЗКО та Юрій ЄХАНУРОВ. Екс-глави Мінфіну Віктор ПИНЗЕНИК і Мінтрансу Йосип ВІНСЬКИЙ були призначені за квотою БЮТ.

Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента України В.ЮЩЕНКА не виводити своїх прихильників зі складу коаліції та уряду. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй відомо про завдання Президента перед партією «Наша Україна», аби на суботньому з’їзді було ухвалене рішення про вихід депутатів - представників «Нашої України» з коаліції і про вихід міністрів – представників «Нашої України» зі складу уряду. Вона сказала, що має діаметрально протилежну позицію. «Я намагаюся всіх об’єднати перед обличчям кризи. Я готова конструктивно працювати з усіма гілками влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.