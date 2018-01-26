Кучма звернувся до Зубко з проханням владнати ситуацію з мобільним зв'язком у ОРДЛО

Кучма закликав уряд врегулювати ситуацію з відсутністю мобільного зв'язку на окупованих територіях Донбасу.

Представник України в Тристоронньої контактної групи, екс-президент Леонід Кучма просить уряд врегулювати ситуацію з відсутністю мобільного зв'язку на окупованих територіях Донбасу. Про це в Facebook повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма звернувся до віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубко з проханням врегулювати ситуацію з мобільним зв'язком у Донецькій і Луганській областях", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, зв'язок Vodafone зник на підконтрольних територіях Донбасу 11 січня. В компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

15 січня компанія Vodafone звернулася до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську і Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад в "сіру зону".

19 січня послуг Vodafone було відновлено на непідконтрольної території Луганщини.

Vodafone - останній оператор, який працював на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв'язку з підконтрольною Україні територією.