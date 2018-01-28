У Крутах вшановують загиблих за незалежність (відео)

Президент України не зміг взяти участь у вшануванні пам’яті 100-річчя бою під Крутами біля Меморіалу Героїв Крут у Борзнянському районі в Чернігівській області через несприятливі погодні умови.

Сьогодні, 28 січня, у Крутах відбуваються заходи із вшанування загиблих у бою 29 січня 1918 року, які полягли за незалежність України, воюючи проти російської Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова.

На заході присутні українські військові та представники уряду, пише ТСН.ua

"Станція Крути – лише маленька точка на карті залізничних сполучень. І – тільки одна із численних битв в одвічному "хрестовому поході" Росії проти України. Але Крути в просторі та часі буття українського народу посідають надзвичайно важливе місце. Ця назва, як писав Улас Самчук, "врізбилася у наше народне єство, у наш дух і нашу плоть", - написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

Зазначимо, сам президент не взяв участі у церемонії вшанування пам'яті 100-річчя бою під Крутами на Чернігівщині через штормове попередження.

Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, що під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку. Усі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

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Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.