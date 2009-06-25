Карпачова применшує масштаби соціальної кризи в Україні?

У своїй парламентській доповіді 24 червня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА применшила масштаби соціальної кризи в Україні, вважає голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

Уповноважений ВР оперує лише офіційними даними, котрі є традиційно заниженими, сказав він в коментарі УНІАН.

"Національний форум профспілок України проводить постійний моніторинг соціальної ситуації, тому ми маємо власні дані щодо заборгованості із зарплат та рівня безробіття. Зокрема, наші дані враховують і ту кількість людей, що отримували зарплати неофіційно, «в конвертах». Тому реальна заборгованість становить не 1,4 мільярда гривень, як стверджує омбудсмен, а перевищує 3,5 мільярда", – вважає М.ЯКІБЧУК.

На його думку, аналогічна ситуація і з безробіттям: "Коли Н.КАРПАЧОВА заявляє про 1 мільйон безробітних, треба розуміти, що йдеться лише про тих, хто перебуває на обліку в службі зайнятості. Фактично безробітних значно більше, оскільки багато працівників перебувають у примусових довготривалих відпустках і лише числяться на робочих місцях. Реальний масштаб безробіття станом на кінець травня складав понад 3 мільйони осіб".

Також голова НФПУ переконаний, що в Україні на рівні законодавства надто ускладнена процедура підготовки до страйків, що також впливає на можливості профспілок із захисту інтересів працівників.

"Крім того, важливою проблемою, про яку слід було би сьогодні сказати з парламентської трибуни, є те, що багато роботодавців чинять всілякий опір створенню профспілок на підприємствах. Якщо профспілки нема, роботодавець може звільняти робітника, не погоджуючи це рішення ні з ким. Це колосальне порушення прав людини, про яке не говорять народні депутати України з тої простої причини, що більшість із них самі є роботодавцями", - переконаний М.ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня під час виголошення щорічної доповіді в парламенті Уповноважений ВР України з прав людини заявила, що на сьогодні вдвічі зросла заборгованість по заробітній платі в Україні. За її словами, «борги із заробітної плати в порівнянні з минулим роком зросли більше як удвічі – з 752 млн. грн. в минулому році до 1 млрд. 405 млн. грн. у травні поточного року».

Вона також зазначила, що на сьогодні, якщо обраховувати за критеріями Світового банку, то до бідних в Україні можна віднести понад 70% населення. За її словами, кількість найманих працівників «зменшилася більше як на 710 тисяч». За її даними, майже один мільйон наших громадян перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні, а 1 млн. 700 тис. вимушені працювати в режимі неповної зайнятості. «На кожне робоче місце в Україні претендує 9 безробітних, а у Вінницькій, Черкаській, Івано-Франківській областях на одне місце претендує від 40 до 50 осіб», - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.