Порошенко заявляє, що "дає відсіч" будь-яким спробам посіяти в Україні анархію

Президент назвав консолідацію українців на фоні зовнішньої загрози головною передумовою перемоги над агресором.

Президент Петро Порошенко заявляє, що «дає відсіч» будь-яким спробам посіяти в Україні хаос та анархію.

Читайте такожПорошенко про скарги Росії на санкції: "сказилися" не у Вашингтоні, а у МосквіЯк передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час урочистостей з нагоди 100-річчя бою під Крутами у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації сьогодні у Києві.

«Маючи перед очима гіркий досвід отаманщини часів Української національної революції, ми даємо відсіч і будь-яким спробам посіяти в країні хаос та анархію», - заявив він.

«Розуміємо, принаймні в більшості своїй, що консолідація всіх українців на фоні найнебезпечнішої зовнішньої загрози, яка походить від Росії, є головною передумовою нашої перемоги», - підкреслив глава держави.

При цьому Порошенко навів слова політичного діяча В’ячеслава Чорновола: «Можливо, для українських патріотів Грушевського, Винниченка події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм. Може, тоді українські соціал-демократи, есери, монархісти, незалежники бодай на мить усвідомили, чим окошаться міжусобиці й загравання з комунізмом для України й для них самих. Це урок і нам, сьогоднішнім, це докір нашим демократам – роз’єднаним, непоступливим, осілим по партійних хуторах і хутірцях. Це пересторога тим, хто нині впритул не бачить загрози реваншу, натомість скеровує свій бійцівський запал проти недавніх однодумців».