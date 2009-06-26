Ющенко думає, що чоловік, який себе поважає, сьогодні до війська не піде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в держбюджеті 2010 року має бути істотно збільшено фінансування Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Звертаючись до членів РНБО, В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно визначити мінімальну критичну суму фінансування міністерства для наступного року.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ситуація з фінансуванням Міністерства оборони в поточному році склалася досить складна, що призвело вперше за 5 років до скорочення числа контрактних військовослужбовців.

Президент підкреслив, що зарплати рядових контрактників на 30% менші середніх зарплат, приміром, у Волинській і Одеській областях.

«Під таке фінансове забезпечення жоден чоловік, який себе поважає, очевидно, не прийде в українську контрактну армію. Це приниження – приниження солдата, приниження офіцера, але найголовніше - це приниження нашої ключової місії – безпеки та оборони країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.