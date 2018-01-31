Майже половина українців не знають, за кого голосувати на виборах в Раду у 2019 році - опитування

Тільки п’ять партій мають більше 5% підтримки виборців, а 39% респондентів заявили, що не знають, яку з партій підтримувати.

40% виборців в Україні ще не визначились з тим, кого підтримуватимуть на президентських та парламентських виборах 2019 року, йдеться в новому звіті Міжнародного республіканського інституту (IRI) США, складеного за результатами відповідного опитування.

Читайте такожОпитування: соціологи визначили трійку лідерів на парламентських виборах"Низький рівень популярності українських політичних партій лише за рік до важливих виборів становить справжній виклик для українських політиків", - наголосив регіональний директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс. "Цей клімат становить нагоду переоцінити політику і побудувати кампанію, яка займалась би питаннями, що найбільше непокоять українців", - заявив він, передаэ Голос Америки.

Лише п’ять партій мають більше 5% підтримки серед виборців, а 39% респондентів заявили, що вони не знають, котру партію підтримувати.

Опитування виявило, що економічні питання стають більш нагальними для населення. Інфляція найбільше впливає на українців особисто, зазначили 69% респондентів. Корупція стала одним з найважливіших питань, яке турбує українців (48%), за яким слідує військовий конфлікт на Донбасі (42%).

Українці все більш оптимістично налаштовані стосовно ситуації на місцевому рівні, свідчать результати опитування.

"Значно вищий рівень оптимізму на місцевому рівні означає, що реформи з децентралізації збільшили впевненість та підтримку місцевого керівництва серед громадян, - відзначив Нікс, - це важливий сигнал для уряду, що децентралізація має продовжуватись, і це дає підстави сподіватись, що позитивні наслідки цих реформ перейдуть і на національний рівень".