Майже половина українців не знають, за кого голосувати на виборах в Раду у 2019 році - опитування

17:26, 31 січня 2018
Політика
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Фото УНИАН

Читайте такожОпитування: соціологи визначили трійку лідерів на парламентських виборах"Низький рівень популярності українських політичних партій лише за рік до важливих виборів становить справжній виклик для українських політиків", - наголосив регіональний директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс. "Цей клімат становить нагоду переоцінити політику і побудувати кампанію, яка займалась би питаннями, що найбільше непокоять українців", - заявив він, передаэ Голос Америки.

Лише п’ять партій мають більше 5% підтримки серед виборців, а 39% респондентів заявили, що вони не знають, котру партію підтримувати.

Опитування виявило, що економічні питання стають більш нагальними для населення. Інфляція найбільше впливає на українців особисто, зазначили 69% респондентів. Корупція стала одним з найважливіших питань, яке турбує українців (48%), за яким слідує військовий конфлікт на Донбасі (42%).

Українці все більш оптимістично налаштовані стосовно ситуації на місцевому рівні, свідчать результати опитування.

"Значно вищий рівень оптимізму на місцевому рівні означає, що реформи з децентралізації збільшили впевненість та підтримку місцевого керівництва серед громадян, - відзначив Нікс, - це важливий сигнал для уряду, що децентралізація має продовжуватись, і це дає підстави сподіватись, що позитивні наслідки цих реформ перейдуть і на національний рівень".

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Теги: #вибори партії#низький рівень підтримки#виборці партії