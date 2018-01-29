Волкер розповів про "дуже детальну дискусію" із Сурковим щодо миротворців на Донбасі

Волкер заявив, що не обговорював із Сурковим питання чисельності миротворчої місії на Донбасі.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер повідомив, що під час зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим питання чисельності миротворчої місії, яка може бути розташована на Донбасі, не обговорювалося.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Волкер заявив журналістам під час телефонного брифінгу для журналістів, організованого з Нью-Йорку (США).

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«Щодо кількісного складу (миротворчої місії) – ми не говорили про це. Ми намагаємося визначити, яким буде правильний мандат, і ми ще повинні почути від росіян (їхню думку)», - сказав Волкер.

Посол уточнив, що американська сторона не «представляла конкретний план, у нас не було аркуша паперу з прописаними речами». «У нас було обговорення, як це може працювати на практиці. Ми повинні мати миротворців на всій території, щоб було можливим провести вибори. Вибори будуть тоді, коли миротворча місія буде забезпечувати безпеку…щоб це сталося, з точки зору логістики, треба подумати, як це зробити. З іншого боку, українська сторона повинна буде виконати крокі, які вимагаються в рамках Мінських домовленостей», - сказав він.

Волкер констатував, що між Україною та Росією існують фундаментальні розбіжності щодо виконання Мінських домовленостей. «Росія хоче бачити від України політичні кроки вже зараз. Українці кажуть, що вони не можуть це зробити, тому що немає безпеки, фізично ми не можемо провести вибори у такому середовищі, ми не можемо зробити подальші кроки щодо спеціального статусу без того, щоб була призначена місцева влада і так далі. Це було замкнуте коло. І ідея миротворчої місії полягає в тому, щоб створити безпечну зону, де будуть зроблені всі політичні кроки», - деталізував посол.

Він наголосив, що мав з Сурковим «дуже детальну дискусію щодо того, як ми від сьогоднішнього стану дійдемо до миротворчих сил, які будуть мати контроль над територією та створять умови для виконання Мінських домовленостей і проведення виборів». «У нас була достатньо відкрита дискусія стосовно того, як це може виглядати, було більше відкритості з російської сторони», - підкреслив Волкер.

Він також зазначив, що зараз очікує на реакцію з боку Росії. «Росія повернеться до нас з пропозиціями, як це зробити. Ми з нетерпінням хочемо подивитися, як вони це бачать, і тоді ми побачимо, що вони реально мають на увазі», - додав він.

Посол також вказав, шо для того, що реалізувати миротворчу місію, потрібен час.

Як повідомляв УНІАН, чергова зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї. До цього вони зустрічалися тричі: 21 серпня 2017 року - в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада - в Белграді.

27 січня Сурков за результатами зустрічі з Волкером назвав такими, можуть бути реалізовані, пропозиції США щодо розміщення миротворчої місії ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. «Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці цього разу привезли набагато конструктивніші пропозиції», - зазначив Сурков.

За його словами, в «дубайському пакеті», на відміну від «белградського», представлений «досить докладний план поетапного розгортання місії в прив'язці з реалізацією політичних пунктів Мінських угод». Як сказав Сурков, Росія вивчить нові пропозиції.

28 січня Волкер заявив, що проект резолюції Росії, яким пропонується введення миротворців на Донбас лише уздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для США і Організації Об'єднаних Націй, оскільки він не гарантує безпеку, а лише поглибить конфлікт. Також він повідомив, що США почали підготовку до передачі Збройним силам України американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.