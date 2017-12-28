"Важкі випробування позаду": Порошенко розповів, з чим Україна завершує 2017 рік

Одним із найважливіших є продовження підтримки України Європейським Союзом, сказав президент. Україна завершує 2017 рік низкою важливих досягнень і успіхів у впровадженні реформ.

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Про це сказав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області, інформує прес-служба президента. За словами глави держави, одним із найважливіших є продовження підтримки України Європейським Союзом та країнами світу у боротьбі за обстоювання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

«Європейський Союз продемонстрував єдність з нами і продовжив санкції проти Російської федерації, незважаючи на те, що для них це непросте рішення. Рішення солідарності з Україною, підтримки України, підтримки нашої великої 45-мільйонної нації для них є пріоритетом, бо справедливість і правда з нами. І агресор повинен заплатити свою ціну. І до цього рішення доєдналися США, Японія, Канада, Австралія і велика кількість союзників по всьому світу», - наголосив Порошенко.

Президент вважає також головним досягненням 2017 року запровадження країнами ЄС безвізового режиму для українських громадян.

«Безвіз, коли український паспорт почали шанувати. З 11 червня кожен українець, який отримав біометричний паспорт, не стоячи у чергах, не сплачуючи візові збори, не заповнюючи купу нікому не потрібних паперів, може вільно подорожувати Європейським Союзом. Залізну завісу російської імперії чи СРСР зруйновано», - сказав він. Не менш значущим є рішенням про завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.

За словами президента, вагомими є і продовження програми децентралізації, за якою бюджети територіальних громад зросли в сім разів, зросли їх повноваження. Люди самі визначають, що робити, а це дає можливість будувати та відкривати нові школи, садки, лікарні. «Сьогоднішнє відкриття відділення невідкладної медичної допомоги є яскравим тому прикладом», - сказав Порошенко.

Також він нагадав, що у 2017 році запущена судова реформа і розпочав роботу новий Верховний суд, сформований за безпрецедентно новим, прозорим принципом.

Крім того, будуються дороги по всій Україні – більше 300 км доріг збудовано і капітально відремонтовано.

«Впевнений в тому, що зараз найважчі випробування вже позаду. Уряд повинен прискорити темпи економічного зростання і Президент зробить декілька важливих ініціатив з покращення інвестиційного клімату», - зазначив він.

Глава держави нагадав, що Україна піднялася зі 153 місця у рейтингу Doing Business до 76. «Це є найбільший прогрес, який продемонструвала будь-яка країна за будь-який час», - констатував він.

Водночас Порошенко висловив переконання, що цього не достатньо і економіка має підніматися швидко для того, щоб були можливості для реалізації подальших реформ.