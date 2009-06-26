Призначене позачергове засідання ВР
20:28, 26 червня 2009Політика
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Одразу після Погоджувальної ради
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у середу, 1 липня, о 10 годині. Про це повідомив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, відповідно до частини восьмої статті 19 парламентського регламенту зареєстровано ініціативу 151 народного депутата України, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції щодо проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.
Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій відбудеться о 9 годині цього ж дня.
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