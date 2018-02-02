Посол США в Україні прокоментувала заяву Байдена про те, як він домігся звільнення "су*ого сина" Шокіна

Йованович наголосила, що "розмови з українцями та іншими політиками, завжди відбуваються із взаємною повагою".

Минулого тижня колишній віце-президент США Джо Байден розповів, як проводив жорсткі переговори з українською владою для боротьби з корупцією. Зокрема, він зазначив, що домігся звільнення "сучого сина" Віктора Шокіна з посади генпрокурора України.

В інтерв'ю програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" посол США в Україні Марі Йованович так відповіла на запитання, як часто американські можновладці використовують таку манеру в розмовах із українськими політиками та чиновниками, і чи є такі історії:

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"Ну, я розумію, що наші розмови за зачиненими дверима мають на те причину. Але я думаю, що наші розмови з українцями та іншими політиками, завжди відбуваються із взаємною повагою".

Йованович також припускає, що, можливо, в майбутньому напише книжку про українських політиків, "але точно не зараз".