Посол США в Україні прокоментувала заяву Байдена про те, як він домігся звільнення "су*ого сина" Шокіна
Минулого тижня колишній віце-президент США Джо Байден розповів, як проводив жорсткі переговори з українською владою для боротьби з корупцією. Зокрема, він зазначив, що домігся звільнення "сучого сина" Віктора Шокіна з посади генпрокурора України.
В інтерв'ю програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" посол США в Україні Марі Йованович так відповіла на запитання, як часто американські можновладці використовують таку манеру в розмовах із українськими політиками та чиновниками, і чи є такі історії:
Читайте такожЙованович розповіла про "таємну кімнату" у посольстві США для розмов із українськими політиками
"Ну, я розумію, що наші розмови за зачиненими дверима мають на те причину. Але я думаю, що наші розмови з українцями та іншими політиками, завжди відбуваються із взаємною повагою".
Йованович також припускає, що, можливо, в майбутньому напише книжку про українських політиків, "але точно не зараз".