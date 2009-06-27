Голова фракції НУ-НС переконався у своїх найгірших очікуваннях

Голова фракції «Наша Україна-Народна самооборона» у Верховній Раді, голова Київської міської організації партії «Наша Україна» Микола МАРТИНЕНКО вважає, що перебіг VII з’їзду «Нашої України» підтвердив найгірші очікування ради Київської міської організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської парторганізації, на цьому її голова наголосив, коментуючи результати з’їзду, що відбувся сьогодні у Києві.

“Перебіг VII з’їзду «Нашої України», зрежисований керівництвом партії, підтвердив найгірші очікування ради Київської міської організації”, - сказав М.МАРТИНЕНКО.

На його думку, «у партії остаточно взяли гору небезпечні тенденції руйнування демократичних засад, перетворення нашої політичної сили на закрите акціонерне товариство».

«Безпрецедентним став заклик керівника партії до колективної політичної розправи «без суду і слідства» над однопартійцями, над найпотужнішою регіональною організацією, яка посміла мати власну думку щодо майбутнього «Нашої України». На жаль, псевдо-вожді намагаються використати партію у власних політичних цілях, як слухняний інструмент для дестабілізації ситуації в державі», - зауважив М.МАРТИНЕНКО.

На його переконання, «в цій ситуації говорити ні про демократію, ні про політичні перспективи «Нашої України», на жаль, не доводиться».

Він додав, що незабаром київські «нашоукраїнці» обговорять рішення з’їзду та будуть самостійно визначатись зі своїм членством у партії.

М.МАРТИНЕНКО також наголосив, що не збирається виходити з парламентської коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’їзд партії «Наша Україна» доручив політраді партії прийняти рішення щодо зміни керівництва київської парторганізації.

Таке рішення було ухвалене на пропозицію народного депутата Ксенії ЛЯПІНОЇ.

Виступаючи на з’їзді, К.ЛЯПІНА зауважила, що сьогодні керівництво київської організації «Нашої України» фактично відірвало від роботи киян - рядових членів партії.

За її словами, з цієї ситуації є вихід, зокрема, відповідно до статуту партії, можна здійснити перереєстрацію київської міської організації.

26 червня київська міська організація «Нашої України» заявила, що не братиме участі у з’їзді партії 27 червня.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав з’їзд партії дати оцінку відмові київської парторганізації , яку очолює М.МАРТИНЕНКО, від участі у з’їзді.