Полторак: деякі країни Європи недооцінюють загрози, які створює Росія

При цьому міністр оборони зауважив, що склався конструктивний діалог з США та країнами-членами НАТО щодо необхідності надавати допомогу Україні.

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що деякі країни Європи недооцінюють загрози, які створює Російська Федерація.

Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки» (передача «Час-Time»).

«Сьогодні у нас є дуже серйозний і конструктивний контакт і з представниками Сполучених Штатів, з Альянсу, з європейськими країнами щодо загроз, щодо необхідності допомагати Україні", - зазначив Полторак.

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"Більшість країн, які мають інформацію і дуже чітко аналізують, які можуть бути загрози, допомагають дуже конструктивно і плідно Україні. Але, на жаль, не всі країни світу, і в тому числі Європи, чітко вивчають історію, і, на мій погляд, недооцінюють загрози, які несе за собою Росія", - наголосив він.

Міністр не уточнив, які саме країни має на увазі, зауваживши, "окремі країни Європи в першу чергу".