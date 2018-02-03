Полторак: деякі країни Європи недооцінюють загрози, які створює Росія

11:50, 03 лютого 2018
Політика
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Полторак заявляє, що деякі країни Європи недооцінюють загрози, які створює РФ / фото УНІАН

Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки» (передача «Час-Time»).

«Сьогодні у нас є дуже серйозний і конструктивний контакт і з представниками Сполучених Штатів, з Альянсу, з європейськими країнами щодо загроз, щодо необхідності допомагати Україні", - зазначив Полторак.

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"Більшість країн, які мають інформацію і дуже чітко аналізують, які можуть бути загрози, допомагають дуже конструктивно і плідно Україні. Але, на жаль, не всі країни світу, і в тому числі Європи, чітко вивчають історію, і, на мій погляд, недооцінюють загрози, які несе за собою Росія", - наголосив він.

Міністр не уточнив, які саме країни має на увазі, зауваживши, "окремі країни Європи в першу чергу".

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Теги: #Степан Полторак#загроза з боку Росії#безпека Європи