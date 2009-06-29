Наближається 20-річчя Народного руху України

Влада Прикарпаття затвердила заходи святкування 20-річчя Руху. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської обласної ради, голова облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК і голова обласної ради, член НРУ Ігор ОЛІЙНИК підписали спільне розпорядження «Про святкування 20-річчя Руху».

Відповідно до документа, на 12 серпня запланована урочиста академія з нагоди 20-ї річниці створення Народного руху України за перебудову, що проходитиме в Івано-Франківському обласному академічному муздрамтеатрі імені Івана Франка.

План заходів з підготовки відзначення на Прикарпатті 20-ої річниці створення НРУ передбачає також, що з початком нового навчального року, у вересні, в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника відбудеться ювілейна науково-практична рухівська конференція. Управлінню у справах преси та інформації ОДА доручено забезпечити видання книги «Історія руху Івано-Франківщини»; управлінню освіти та науки - провести в навчальних закладах краю уроків пам’яті, а управління містобудування та архітектури і Івано-Франківська міська рада мають забезпечити виготовлення та встановлення в Івано-Франківську меморіальної дошки на будинку, де наприкінці 1980-х - початку 1990-х рр. проходили перші засідання культурно-наукового товариства «Рух» (на розі вулиць Івана Франка – Незалежності). Івано-Франківський міськвиконком має впорядкувати пам’ятник одному із засновників обласного культурно-наукового товариства «Рух» Романові Левицькому.

Впродовж серпня-вересня в обласному центрі діятиме виставка архівних документів, що ілюструють період українського національно-політичного руху цього періоду.