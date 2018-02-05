Суд продовжив арешт колишньому "міністру" анексованого Криму

Михальчевський підозрюється у скоєнні державної зради.

Херсонський міський суд 5 лютого продовжив на один місяць арешт колишньому російському міністру охорони здоров’я анексованого Криму Петру Михальчевському, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Про це повідомила "Крим.Реалії" речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик. «Арешт продовжено на один місяць: до 2 березня 2018 року включно», – сказала вона.

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На початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування Михальчевського в Києві. 5 січня він підписав вручену йому підозру в скоєнні злочину за статтею 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Водночас екс-міністр стверджує, що нічого протиправного не скоював і не брав участі в «референдумі» 2014 року. 8 січня Херсонський міський суд заарештував Михальчевського на один місяць.

10 червня 2014 року російський міністр охорони здоров’я окупованого Криму Петро Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов стверджував, що змусив Михальчевського подати у відставку, щоб його не звільняли «за статтею».

Як повідомляв УНІАН, тим часом окупанти похизувалися черговим етапом будівництва Кримського моста.