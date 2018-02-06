Антикорупційний суд в Україні має бути створений до виборів - посол ЄС

У питанні боротьби з корупцією Україна повинна визначити "червону лінію".

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

Про це він сказав сьогодні на зустрічі з народними депутатами, членами міжфракційного об'єднання Єврооптимісти, повідомляє LIGA.net.

Мінгареллі зазначив, що Україна, на відміну від Вірменії, Азербайджану та інших країн, змінювалася протягом останніх років.

Читайте такожАнтикорупційний суд є критичним питанням для співпраці з Україною – Світовий банк

"Ви заплатили велику ціну за це. Зміни йдуть складно", - сказав посол ЄС.

За його словами, у питанні боротьби з корупцією Україна має визначити "червону лінію". Мінгареллі зазначив, що корупція є в багатьох країнах, але скрізь є "червона лінія".

"Україні потрібно вибудувати таку лінію. Тому потрібен Антикорупційний суд до виборів, і почати впровадження реформи приватизації та інші", - сказав посол ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

У МВФ заявили, що пункти президентського законопроекту суперечать зобов'язанням України перед міжнародними партнерами. У відповідь на що Порошенко зазначив, що проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблено відповідно до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Також у Світовому банку важають, що ухвалення закону про Антикорупційний суд у редакції, запропонованій Порошенком, є неприпустимим.