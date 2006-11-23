Ющенко відбув на святкування річниці Революції троянд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним робочим візитом до Грузії, де візьме участь у святкуванні третьої річниці Революції троянд.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України виступить на урочистому засіданні парламенту Грузії та візьме участь у церемонії відкриття пам’ятника Свободи.

Сьогодні ж українська делегація планує повернутися до Києва.