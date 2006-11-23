Ющенко відбув на святкування річниці Революції троянд
08:44, 23 листопада 2006Політика
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Президент планує повернутися сьогодні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним робочим візитом до Грузії, де візьме участь у святкуванні третьої річниці Революції троянд.
Як передає кореспондент УНІАН, Президент України виступить на урочистому засіданні парламенту Грузії та візьме участь у церемонії відкриття пам’ятника Свободи.
Сьогодні ж українська делегація планує повернутися до Києва.
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